ЗМІ: Палата представників США обрала нового спікера з 15 спроби
Палата представників США з 15-ї спроби обрала спікера. Відповідну посаду відтепер обійматиме Кевін Маккарті, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє CNN.
Остаточний підрахунок зафіксував 216 голосів за республіканця та 212 - за демократа Хакіма Джеффріса.
"Маккарті переміг після 15 турів голосування, зробивши їх найтривалішими виборами спікера за 164 роки", - пишуть ЗМІ.
До слова, глава Республіканської партії представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншості в Палаті представників.