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ЗМІ: Палата представників США обрала нового спікера з 15 спроби

ЗМІ: Палата представників США обрала нового спікера з 15 спроби
Фото: flickr.com

Палата представників США з 15-ї спроби обрала спікера. Відповідну посаду відтепер обійматиме Кевін Маккарті, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Остаточний підрахунок зафіксував 216 голосів за республіканця та 212 - за демократа Хакіма Джеффріса.

"Маккарті переміг після 15 турів голосування, зробивши їх найтривалішими виборами спікера за 164 роки", - пишуть ЗМІ.

До слова, глава Республіканської партії представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншості в Палаті представників.

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