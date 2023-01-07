ЗМІ: Палата представників США обрала нового спікера з 15 спроби

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Палата представників США з 15-ї спроби обрала спікера. Відповідну посаду відтепер обійматиме Кевін Маккарті, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Остаточний підрахунок зафіксував 216 голосів за республіканця та 212 - за демократа Хакіма Джеффріса.

"Маккарті переміг після 15 турів голосування, зробивши їх найтривалішими виборами спікера за 164 роки" , - пишуть ЗМІ.

До слова, глава Республіканської партії представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншості в Палаті представників.