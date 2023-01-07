У Держдепі США прокоментували результати російського перемирʼя

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Держдепі США вважають, що їхня оцінка щодо цинізму так званого «різдвяного перемирʼя» підтвердилася, але російський диктатор Володимир Путін міг мати прихований мотив, коли оголошував про «припинення вогню», повідомляє Новое время.

Про це заявив речник американського відомства Нед Прайс під час брифінгу.

"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу" , — сказав Прайс.

За його словами, російські обстріли України в пʼятницю, 6 січня, коли вже почало діяти оголошене Путіним перемирʼя, підтвердили цинізм РФ.

Речник Держдепу додав, що Росія й раніше вдавалася до закликів до так званого «гуманітарного припинення вогню», зокрема в Маріуполі, але сама ж негайно його порушувала.

5 січня російський диктатор Володимир Путін «доручив» міністру оборони країни-агресорки Сергію Шойгу запровадити «режим припинення вогню» по всій лінії бойового зіткнення в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Це рішення він озвучив після відповідної «пропозиції» очільника РПЦ Кирила.

Реагуючи на це, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-терористка Росія прикривається Різдвом і хоче підігнати свою техніку і солдатів ближче до українських позицій.

Своєю чергою, речник Держдепу США Нед Прайс говорив, що заява Путіна про «режим припинення вогню» — цинічна, адже вона зʼявилася через кілька днів після новорічних атак РФ проти цивільної інфраструктури України.

Вже через кілька хвилин після нібито початку дії «перемирʼя» стало відомо про російський обстріл Херсона, внаслідок якого загинув рятувальник. Також окупанти вдарили, зокрема, по Краматорську та Кураховому на Донеччині й одному з населених пунктів Луганщини.