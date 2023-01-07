Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу
У Києво-Печерській лаврі розпочинається богослужіння під проводом Блаженнішого митрополита та очільника ПЦУ Епіфанія, повідомляє Українська правда.
Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври.
Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.
Дивіться трансляцію Суспільне Новини зі служби у Різдво в Києво-Печерській лаврі.
На місці багато поліції, українців до Лаври пропускають через металошукачі.
Передісторія:
- 2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.
- 5 січня Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.
- УПЦ Московського патріархату заявила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір є спробою "силового захоплення Успенського собору".
- Різдвяна служба предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбудеться – Мінкульт дав дозвіл, а заповідник уклав відповідну угоду.