Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Києво-Печерській лаврі розпочинається богослужіння під проводом Блаженнішого митрополита та очільника ПЦУ Епіфанія, повідомляє Українська правда.

Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври.

Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.

Дивіться трансляцію Суспільне Новини зі служби у Різдво в Києво-Печерській лаврі.

На місці багато поліції, українців до Лаври пропускають через металошукачі.

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