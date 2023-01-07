ОВА: Росіяни вивезли майже 300 дітей із Донбасу до лікарень Москви

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російські окупанти під приводом «лікування» вивезли в Москву майже 300 дітей із Луганщини та Донеччини. Але насправді «пацієнти» не були в тяжкому стані, повідомляє Новое время.

Про це повідомила Луганська ОВА в Facebook.

Зазначається, що виїзні бригади російських медиків восени проводили медогляди юнаків та дівчат в окупованих містах. Подекуди вчителі в школах збирали з дітей кошти за обстеження.

За даними ОВА, російські медики заявили про нібито виявлення «серйозних травм» у частини дітей та надання їм «першої допомоги». Після цього їх за допомогою спецтранспорту чи санітарної авіації доставили до московських стаціонарів, де діти продовжили «лікування та реабілітацію».

"До приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій тяжкий стан" , — зазначили у відомстві.

6 січня Центр національного спротиву повідомив, що окупанти вивезли 414 дітей із тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині. Їх відправили в Ростовську область Росії під приводом проведення «святкових заходів» із пропагандистською метою.