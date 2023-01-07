Зеленський привітав новообраного спікера Палати представників США
Президент України Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті із обранням на посаду спікера Палати представників США, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter українського президента.
"Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням на посаду спікера Палати представників США. Підтримка США у всіх областях була життєво важливою для успіху України на полі бою", - написав він.
Також Зеленський зазначив, що розраховує від Маккарті на постійну підтримку та подальшу допомогу для України.
Нагадаємо, сьогодні Палата представників США із 15-ї спроби обрала спікера. Відповідну посаду тепер займатиме Кевін Маккарті.