Зеленський привітав новообраного спікера Палати представників США

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент України Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті із обранням на посаду спікера Палати представників США, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter українського президента.

"Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням на посаду спікера Палати представників США. Підтримка США у всіх областях була життєво важливою для успіху України на полі бою" , - написав він.

Також Зеленський зазначив, що розраховує від Маккарті на постійну підтримку та подальшу допомогу для України.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників США із 15-ї спроби обрала спікера. Відповідну посаду тепер займатиме Кевін Маккарті.