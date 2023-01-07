ВМС: Росія прибрала з бойового чергування кораблі в Чорному морі

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У Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні. Однак росіяни тримають ворожі судна в акваторіях Азовського та Середземного морів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook ВМС ЗСУ.

Так, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

При цьому в Середземному морі перебуває 9 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких складає 72 ракети.

В українському ВМС зазначають, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, раніше українські військові повідомляли, що штормова погода у Чорному морі не дає вивести російським військам свої кораблі з ракетами.

Додамо, за даними глави Міноборони Олексія Резнікова, російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, і "Калібри", які окупанти запускають з Чорного моря.