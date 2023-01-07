У Пентагоні розповіли, чому не надають Україні танки Abrams

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Під час передачі Україні озброєння США враховують технічне обслуговування, підготовку, забезпечення та іноді вартість, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу 6 січня заявила заступниця помічника міністра оборони Штатів з питань Росії, України та Євразії Лора Купер, відповідаючи на запитання, чому США не хочуть передавати Києву бойові танки Abrams.

За її словами, Вашингтон завжди зважає на те, що потрібно Україні, і надає це у відповідну мить. З часом потреби на полі бою можуть змінюватися. Як приклад Купер згадала про БМП Bradley, які входять до нового американського пакету допомоги.

Вона додала: США повністю погоджуються, що Україні потрібні танки, й тому співпрацюють з Нідерландами для відновлення низки танків Т-72, які вже прибувають на поле бою.

"Однак ми повинні пам’ятати про технічне обслуговування і підтримку танків. Ми знаємо, що Abrams, окрім того, що він є пожирачем пального, досить складний в обслуговуванні. Тому ми хочемо поглянути на весь спектр танкових можливостей і подивитися, де ми всі можемо підтримати Україну" , — наголосила Купер.

Раніше WP повідомила, що США виключають відправку Україні танків Abrams через низку технічних причин. За словами співрозмовника видання, танки важать 55 тонн і використовують турбінний двигун, що витрачає паливо з величезною швидкістю. Також ця техніка схильна до поломок і потребує великого досвіду технічного обслуговування.

6 січня США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні на 3 млрд доларів, у який зокрема, ввійшли БМП Bradley та ракети Sea Sparrow. Перед цим Франція заявила, що передасть Києву «колісні танки» AMX-10RC — перші танки західної розробки — та бронеавтомобілі Bastion. Німеччина пообіцяла ЗСУ десятки БМП Marder і батарею ЗРК Patriot.