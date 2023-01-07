ЗМІ: США та Італія обговорюють передачу Україні комплексів ППО SAMP-T

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США просять Італію прискорити наступний пакет військової допомоги для України. До нього, можливо, увійдуть зенітно-ракетні комплекси SAMP-T, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє La Repubblica.

Джерела видання у дипломатичних колах повідомили, що питання постачання ППО помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та дипломатичний радник прем'єр-міністра Італії Франческо Тало обговорили під час телефонної розмови.

Варто зазначити, Білий дім заявляв, що переговори Саллівана і Тало відбулися 5 січня.

Представники двох країн серед іншого обговорили постачання озброєння для України. Йшлося про батарею комплексів SAMP-T. Поки що Італія не затвердила шостий пакет військової допомоги, але незабаром може це зробити.

Видання зазначає, що на озброєнні Італії є п'ять батарей ЗРК SAMP-T, що діють, і одна навчальна, якій не вистачає пускової установки. Проте робота з її модернізації триває вже кілька місяців.

Що відомо про системи SAMP-T

Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T виробляє французько-італійська компанія Eurosam. Це наземна система класу "повітря-повітря". Дальність виявлення цілей становить 80 км.

Ключовими компонентами системи є ракета Aster 30 та функціональний радар Arabel. Цей ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби. За десять секунд вона може випустити вісім ракет.

SAMP-T може захищати військові підрозділи чи об'єкти інфраструктури. За допомогою цієї установки можна знищувати літаки, а також збивати крилаті та протирадіолокаційні ракети.

Нагадаємо, ще у жовтні президент України Володимир Зеленський звернувся до Італії та Франції з проханням надати ППО SAMP-T.