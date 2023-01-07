ДСНС: В Україні з'явилася карта замінованих територій
В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють у ДСНС.
Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.
На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м).
Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів у районах, де велися бойові дії.
Мапу можна побачити на сайті, а також завантажити додатком на мобільні телефони.