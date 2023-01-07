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ДСНС: В Україні з'явилася карта замінованих територій

ДСНС: В Україні з'явилася карта замінованих територій
Фото: Скріншот

В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у ДСНС.

Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.

На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м).

Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів у районах, де велися бойові дії.

Мапу можна побачити на сайті﻿, а також завантажити додатком на мобільні телефони.

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