Лукашенко: Ми підтримуємо російських братів, але не забуваємо й про українців

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Білоруси підтримують своїх російських братів, але й нібито "не забувають" і про українців, заявив диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Лукашенко у Свято-Єлисаветинському жіночому монастирі вранці 7 січня, якого цитує БЕЛТА.

Лукашенко згадав, що нещодавно цей же монастир збирав допомогу для російських військових на фронті.

Під час цього ж виступу диктатор згадав і про Україну, де нібито "спочатку створювалася напруга майданами, потім громадянська війна, а потім справжнісінька гаряча бійня".

"Ви робите правильно. Не звертайте уваги на десяток-другий проплачених людей. Ми не тільки допомагаємо нашим російським братам, росіянам, я цього ніколи не приховував.

І вчорашній мій візит до військових, до російських військових, не приховуючи говорить про те, що ми підтримували і підтримуємо наших братів. Але ми не забуваємо і про українців. Близько 10 тисяч, які втекли від війни, торік тільки року знайшли постійне місце проживання і притулок у нашій країні".

Довідково:

Від початку війни Лукашенко дійсно не забуває про українців – з Білорусі спершу війною пішли російські війська, а протягом 10 місяців летять ракети та безпілотники.