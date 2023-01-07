Жителів Житомирської та Запорізької областей попереджають про вибухи
Жителі двох областей сьогодні можуть чути вибухи, пов'язані з плановими роботами. Мова йде про Житомирську та Запорізьку області, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram.
"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні може бути чутно вибухи. Зберігайте спокій. Ведуться планові роботи", - йдеться у повідомленні.
Також про вибухи, пов'язані з роботою саперів, попереджає поліція Запорізької області. Фахівці будуть знищувати боєприпаси сьогодні у період з 12:30 до 13:00 біля села Резедівка Вільнянського району.
Нагадаємо, в Україні створили карту вибухонебезпечних територій, аби громадяни могли обрати безпечний маршрут для пересування.