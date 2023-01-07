Жителів Житомирської та Запорізької областей попереджають про вибухи

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Жителі двох областей сьогодні можуть чути вибухи, пов'язані з плановими роботами. Мова йде про Житомирську та Запорізьку області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні може бути чутно вибухи. Зберігайте спокій. Ведуться планові роботи" , - йдеться у повідомленні.

Також про вибухи, пов'язані з роботою саперів, попереджає поліція Запорізької області. Фахівці будуть знищувати боєприпаси сьогодні у період з 12:30 до 13:00 біля села Резедівка Вільнянського району.

Нагадаємо, в Україні створили карту вибухонебезпечних територій, аби громадяни могли обрати безпечний маршрут для пересування.