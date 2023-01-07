Іранські ЗМІ повідомляють про страту ще двох учасників протестів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

В Ірані стратили двох чоловіків, засуджених за нібито вбивство добровольця воєнізованого формування під час антиурядових протестів у країні, повідомляє Новое время.

Про це в суботу, 7 січня, повідомило іранське державне інформагентство IRNA.

За офіційною версією, Мохаммад Мехді Карамі та Мохаммад Хоссейні 3 листопада 2022 року нібито вбили Рухоллу Аджаміана — члена добровольчого загону Басідж Корпусу вартових ісламської революції. Сталося це в місті Карадж, що поблизу Тегерана.

Як зазначає AP, іранські трибунали не дозволяють підсудним обирати собі адвокатів та навіть бачити докази проти себе. Загалом уже щонайменше 16 людей були засуджені до смертної кари на закритих слуханнях за звинуваченнями, пов’язаними з протестами.

З 16 вересня 2022 року Іран охопили масштабні протести. Приводом для цього стала смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої та, ймовірно, побитої іранською «поліцією моралі» за нібито «неправильне» носіння хіджабу.

У соціальних мережах з’являлися відео, де протестувальники закидують камінням правоохоронців та їхні автомобілі.

На початку листопада парламент Ірану вимагав від судових органів ухвалити «рішучі заходи» щодо учасників протестів, яких звинувачують у «заворушеннях». Іранські силовики затримали понад 10 тисяч учасників протестів.

На початку грудня стало відомо про першу страту учасника протестів. Про виконання другого смертного вироку ЗМІ повідомили через кілька днів.