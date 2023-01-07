Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Фінляндія готує чергову партію військової допомоги для України. Проте поки невідомо, що саме буде входити до нового пакету, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення нового міністра оборони Фінляндії Мікко Савола в Twitter.

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність" , - зазначив він.

Водночас глава Міноборони Фінляндії наголосив, що його країна не буде розголошувати подробиць пакету з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 5 січня новий міністр оборони Фінляндії Мікко Савола склав присягу і вступив на посаду. Він пообіцяв продовжувати військову підтримку України.

Також у Фінляндії заявили, що можуть передати Україні танки Leopard 2, якщо таке рішення приймуть в ЄС.