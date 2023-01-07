Прем'єр Угорщини звинуватив Захід у розв'язанні нової "холодної війни"

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що через кризу західноцентричного порядку, яку нібито увиразнила війна Росії проти України, Захід почав нову "холодну війну", в якій Будапешт повинен стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу й претендувати на роль регіонального лідера, повідомляє Європейська правда.

Таке Орбан виголосив у промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана (угорського політичного діяча кінця ХІХ – початку ХХ століття), тези якої виклав його політичний радник Балаш Орбан у статті для видання Mandiner.

"Наразі очевидно, що найбільшим стратегічним викликом, який стоїть перед Угорщиною у наступному десятилітті, є вихід з групи країн із середнім рівнем доходу та наздоганяння розвинутих країн, а також досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі" , – йдеться в статті.

На думку угорського прем’єра, неоліберальна модель глобалізації відходить у минуле, і, як результат, у Сполучених Штатів з'являються нові суперники – частково через те, що ліберальна модель дозволила зміцнитись таким державам, як Китай.

Серед подій, які призводять до кризи неоліберального порядку, Орбан наводить міграційну кризу, Brexit, перемогу Дональда Трампа на виборах президента США й пандемію коронавірусу.

"Крапку над "і" поставив початок українсько-російської війни у 2022 році, який дав зрозуміти, що нинішній західноцентризм не може утримувати позиції, оскільки конкуренти Заходу посилилися, не в останню чергу через лібералізацію торгівлі та економіки" , – пише у статті Балаш Орбан.

"холодну війну" –блокове протистояння між Заходом і його суперниками. "Здається, що міжнародні блоки часів "холодної війни" відроджуються" , – так це описує його радник.

Новий світовий порядок в уявленні Орбана можна представити як систему ієрархічних мереж, у якій усі економічні, політичні та культурні взаємодії проходять через провідні держави сформованих блоків. І це, вважає він, особливо погано для Угорщини, яка має негативний історичний досвід існування в блоковому протистоянні.

"Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяючого розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків" , – стверджує Орбан, вважаючи, що такою стратегією має бути посередництво між Заходом і Сходом та неучасть у новій "холодній війні".

На практиці це означає, що Будапешт (у межах системи ієрархічних мереж) повинен бути в добрих стосунках з державами, які є конкурентами Заходу, де домінують США – оскільки так можна уникнути маргіналізації країни.

Як відомо, від початку повномасштабної російської агресії проти України Угорщина продовжила підтримувати тісні зв'язки з Росією й відкрито закликати до перегляду та послаблення санкції Євросоюзу проти неї, а також розвивати відносини з Китаєм та Іраном, який Сполучені Штати відносять до "вісі зла".