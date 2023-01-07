Братчук: У Запорізькій області ліквідовано сина представника Кадирова

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Запорізькій області ліквідовано сина представника глави Чечні Рамзана Кадирова, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

За його словами, 34-річний Джамбулат Заураєв воював в Україні як «доброволець у складі так званих TikTok-військ». Загибель окупанта вже підтвердив його батько — представник Кадирова в Ханти-Мансійському автономному окрузі Абубакар Заураєв.

Наприкінці грудня в соцмережах з’явилася інформація про затримання в окупованому Сімферополі представника Кадирова на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Разом із ним затримали ще чотирьох чеченських силовиків, яких звинуватили в побитті чоловіка, який заступився за дівчину.