Верещук звернулася до українців, які були вимушені залишити свої домівки

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Віцепрем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які через війну були вимушені залишити свої домівки та виїхали у безпечні регіони України, активніше шукати собі роботу, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

За словами Верещук, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, але й влаштувалися на роботу.

"Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед, це — результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в нагоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні" , — цитує політикиню пресцентр.

Верещук закликала переселенців "не чекати" та "активніше працевлаштовуватись".

"Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін — тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя" , — наголосила політикиня.

З 13 грудня внутрішньо переміщені особи можуть змінити місце проживання та скасувати статус ВПО онлайн у "Дії".