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Верещук звернулася до українців, які були вимушені залишити свої домівки

Верещук звернулася до українців, які були вимушені залишити свої домівки
Фото: president.gov.ua

Віцепрем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які через війну були вимушені залишити свої домівки та виїхали у безпечні регіони України, активніше шукати собі роботу, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

За словами Верещук, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, але й влаштувалися на роботу.

"Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед, це — результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в нагоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні", — цитує політикиню пресцентр.

Верещук закликала переселенців "не чекати" та "активніше працевлаштовуватись".

"Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін — тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя", — наголосила політикиня.

З 13 грудня внутрішньо переміщені особи можуть змінити місце проживання та скасувати статус ВПО онлайн у "Дії".

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