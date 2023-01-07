Посол України про німецьку зброю: допомагає рятувати життя та повернути мир

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Німецька зброя, надана Україні, допомагає рятувати життя та повернути мир. Тому є ймовірність, що Німеччина передасть Україні танки Leopard, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю Wirtschafts Woche.

"Німецька промисловість, консультуючись з урядом Німеччини та Україною, робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, яку розв’язала Росія проти моєї країни та проти Заходу. Навіть якщо для когось це звучить дивно: німецька зброя рятує життя та сприяє поверненню миру в Європі" , - сказав він.

Водночас рішення німецької влади передати Україні броньовану техніку добре сприйняла громадськість та промисловість. Він також подякував Німеччині за зенітний комплекс Iris-T і зенітні танки Gepard, які вже показують "фантастичні результати".

При цьому Макєєв наголосив, що оптимістично налаштований щодо постачання танків Leopard.

"Я оптиміст. Після майже року від початку цього великого російського вторгнення багато людей у ​​Німеччині нарешті зрозуміли, що ця війна - про існування України та про мир у всій Європі. Мені також приємно, що все більше людей говорять про те, що Україну потрібно підтримувати, поки моя країна не виграє цю війну і не буде боротися за мир у Європі від імені всіх європейців. Це багатообіцяюча відправна точка для урядових рішень - також щодо постачання Leopard" , - додав дипломат.

Нагадаємо, у Німеччини підтвердили, що передадуть Україні до 40 бойових машин Marder. Їх планують відправити у першому кварталі 2023 року.