Подоляк про тактику РФ: оголошує фейкове перемир'я, а потім порушує його та ниє

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Росія повномасштабно вторглась в Україну в лютому, ще й обурювалась опором українців. Тепер же країна-агресор вдалася до одностороннього оголошення так званого "припинення вогню", продовжуючи свої обстріли й публічно нити, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"РФ односторонньо вторглась і майже 11 місяців вбиває українців. Але обурюється: "Чому ви чините опір?". РФ односторонньо оголошує фейкове "припинення вогню" на 36 годин, стріляє по всій лінії зіткнення, але знову публічно ниє: "Чому Україна не підтримує нашу брехливу пропозицію?" - звернув увагу Подоляк.

Нагадаємо, попри те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "припинення вогню", в Україні тривають бойові дії.

Додамо, окупанти продовжують обстріли цивільного населення. Зокрема, під вогонь окупантів потрапив Бахмут, внаслідок чого двоє людей загинули, а 13 постраждали.