Міноборони РФ розкритикували за брехню про "операцію відплати" у Краматорську – ISW
Військові аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на те, що в Росії піддали критиці Міноборони (МО) за те, що воно поширило фейкову заяву про "операцію відплати" у Краматорську, повідомляє Українська правда.
Спроби Міноборони РФ стверджувати, що російські війська відповіли на український удар 31 грудня по російських позиціях у Макіївці, викликають подальше невдоволення в російському інформаційному просторі.
МО Росії оголосило 8 січня, що російські війська провели "операцію відплати" українським силам за удар 31 грудня по Макіївці, в результаті якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів через помилки російського командування та погану практику розосередження особового складу.
Міністерство оборони Росії неправдиво заявило, що удар у відповідь був спрямований на кілька тимчасових пунктів дислокації українських військ у Краматорську, у результаті якого загинуло понад 600 українських військовослужбовців.
Цю заяву спростували ЗСУ, а також іноземні журналісти.
Кілька російських військових блогерів негативно відреагували на заяву МО РФ, вказуючи на те, що воно часто представляє неправдиві заяви і критикуючи російське військове керівництво за сфабриковану історію з метою "відплати" за макіївський удар замість того, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за втрати.
В інституті зазначають, що реакція МО РФ на удар по Макіївці є продовженням сформованої моделі реагування на скарги і відплати, яка знову зробила російське військове керівництво об'єктом жорсткої критики за ведення війни.
Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин, можливо, намагається фінансово експлуатувати українські природні ресурси навколо Бахмута і використовує війну в Україні для того, щоб пов'язати свої військові сили з російськими регіональними чиновниками.
Пригожин також продовжує публічно об'єднуватися з окремими російськими губернаторами, намагаючись посилити свій вплив та просувати свої особисті інтереси в Росії, а не просто перемогти у війні.
Міністерство оборони Великої Британії підтвердило попередні оцінки Інституту світової політики щодо того, що російські війська готуються до можливості майбутніх українських контрнаступів у Запорізькій або Луганській областях, зокрема розширяючи оборонні укріплення.
Раніше ISW вже звертав увагу на ознаки підготовки Росії до рішучих дій (ймовірно, оборонного характеру) вздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області та оцінював, що розташування російських військ і переважання оборонних споруд у Запорізькій області свідчать про те, що російські війська можуть готуватися до потенційних зусиль України в цьому секторі.
Ключові висновки ISW про хід бойових дій 8 січня:
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія планує розпочати своє виробництво іранських безпілотників.
- Російсько-терористичні війська 8 січня продовжили контратаки з метою повернення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російсько-терористичні війська перекинули кілька батальйонів з району Бахмута в район Кремінної.
- Окупанти продовжували наступальні операції навколо Бахмута та на західних околицях Донецька.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що 300 чеченських омонівців перекинуто в Україну.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська застосували запалювальні боєприпаси для завдання ударів по цивільній інфраструктурі в Херсоні в ніч з 7 на 8 січня.
- Російські війська продовжують посилювати фільтраційні заходи з метою виявлення партизанів на окупованих територіях. Російська окупаційна влада заявила, що, ймовірно, українські партизани здійснили диверсію, замінувавши 8 січня газопровід у Луганській області.
- Російська окупаційна влада активізувала паспортизацію на окупованих територіях.