Сховатись буде ніде. Зима сьогодні покаже "характер"

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Сьогодні, 9 січня, в Україні вируватиме різноманітна, властива зимі погода. Подекуди буде і сніг, і дощ, і сильні пориви вітру, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

У західній частині місцями вдень дощ; на Закарпатті до 5° тепла, вдень 4-9° тепла.

"На решті території без опадів, лише у більшості північних та в центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликий сніг" , - додали синоптики;

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Лівобережжі вдень 1-6° морозу, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 січня, у більшості регіонів України очікується сильний вітер. Його пориви сягатимуть 15-20 м/с.