Ситуація на фронті станом на ранок 9 січня: дані Генштабу

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російські окупанти за минулу добу завдали 7 ракетних і 31 авіаційного удару і здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Російські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському та намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямках, зазначили у відомстві.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Краснопопівка Луганської області та Соледар, Червона Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка" .

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, виробляє інженерне обладнання позицій.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометним та артилерійським обстрілам зазнали райони населених пунктів Галаганівка та Грем'яч Чернігівської області; Корінок, Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка та Миропілля на Сумщині, а також Стариця, Чавунівка, Мілове, Колодязне та Новомлинськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічного, Первомайського, Іванівки та Крохмального у Харківській області та Стельмахівки та М'ясожарівки Луганської області.

На Лиманському напрямі вогневого впливу зазнали Макіївка, Майданчик, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва у Луганській області.

На Бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогненну поразку окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворожі обстріли фіксувалися біля Дорожнянки, Чарівного, Білогір'я, Малих Щербаків, Степового та Кам'янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Знову під вогонь із російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

За інформацією Генштабу, значна кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває для навчання особового складу противника до Білорусі з РФ, знята з тривалого зберігання та потребує обслуговування. До робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

"Наголошується на тенденції до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах" , - додали в Генштабі.

Крім того, авіація Сил оборони минулої доби завдала сімнадцяти ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Українські воїни збили три вертольоти противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальні БпЛА типу "Орлан-10". Українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пально-мастильних матеріалів.