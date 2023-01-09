Peugeot збирається встановлювати прямокутні керма у свої авто

Цього року компанія Peugeot привезла на виставку побутової електроніки CES 2023 прямокутне кермо, натхнене відеоіграми - Hypersquare, повідомляє Автоцентр.

Презентація технології електронного управління відбулася через десять років після появи панелі приладів i-Cockpit Peugeot. Впровадження Hypersquare у серійні моделі стане черговим проривом у взаємодії водія та автомобіля. За словами генерального директора бренду Лінди Джексон, у серійних автомобілях нова технологія з'явиться за три роки.

Можливості інноваційного кермового колеса компанія продемонструвала на прикладі футуристичного концепту Inception з автопілотом четвертого рівня автономності. На квадратному обіді встановлені чотири круглі контролери, які використовуються для керування основними функціями автомобіля. При активації автопілота кермо шоу-кара автоматично ховається у передню панель.

Як кажуть у Peugeot, електронне керування дозволить різко скоротити кількість поворотів керма між блокуваннями. Тобто водієві не доведеться відривати руки від обода і схрещувати їх за різких поворотів. На думку розробників, за рахунок відсутності механічного зв'язку з передніми колесами нове електронне кермо дозволить створити глибший зв'язок з автомобілем.

Цілком ймовірно, незвичайний дизайн керма викличе неоднозначну реакцію, але Peugeot до цього не звикати. Дизайнери компанії люблять експериментувати з інтер'єрами автомобілів. Зокрема, у фірмовому i-Cockpit невелике кермо встановлено практично на колінах водія. При цьому дивитися на високо встановлену панель приладів доводиться через обід.

Вперше i-Cockpit з'явився у 2012 році у Peugeot 208 і був неоднозначно сприйнятий водіями, але згодом став хітом. Чи сприйме нове переосмислення кермового управління клієнтами марки, покаже час. Як кажуть у компанії, технологія вже тестується на клієнтах і багатообіцяючі відгуки. У серійних моделях Hypersquare буде повністю поєднаний із подушкою безпеки.