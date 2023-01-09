Новий електрокар від Volvo із запасом 700 км.

В Україну привезли електромобіль нового суббренду — Zeekr 001. У Китаї продаж п'ятидверного ліфтбека стартував у листопаді 2021 року і вже в перший місяць було реалізовано понад 2000 одиниць. Постачання моделі до Європи почалися в 2022 році. Наразі можливість придбати електромобіль, за основу якого було взято Porsche Panamera Sport Tourismo, отримали й українці, повідомляє Автоцентр.

Zeekr 001 – перша серійна модель нової китайської марки. У розробці брали участь фахівці Volvo. В основі ліфтбека лежить платформа Sustainable Experience, яку використовують всі електромобілі Geely. Габарити моделі - 4970 х 1990 х 1560 мм при колісній базі 3000 мм. Коефіцієнт лобового опору заявлено лише на рівні 0,23.

Вже в базовій версії салон ліфтбека оброблений шкірою Nappa та укомплектований віртуальною панеллю приладів та 15,4-дюймовою мультимедійкою. Також заявлені спортивні передні сидіння з електроприводом та масажем, тризонний клімат-контроль, акустична система Yamaha та електропривод багажних дверей.

Zeekr 001 доступний у задньопривідній версії потужністю 272 к.с. та повнопривідною потужністю 544 л.с. Час прискорення від 0 до 100 км/год – 6,9 та 3,8 секунд відповідно. В Україні ліфтбек пропонують із батареєю ємністю 86 та 100 кВтг. У першому випадку запас ходу становить 526 км. З блоком більшої ємності повнопривідний електромобіль проїжджає 606 км, задньопривідний - 712 км. Батарея Zeekr 001 підтримує заряджання від швидкісних терміналів потужністю до 360 кВт.

Вартість ліфтбека – від 50 000 до 80 000 доларів залежно від версії. Також у 2023 році очікується модифікація із запасом ходу 1000 км. Чи з'явиться вона на українському ринку, поки що не відомо.