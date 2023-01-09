Розвідка Британії: Чому РФ не використовує свої Су-57 над Україною

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Росія майже напевне використовує своїй найновіші винищувачі Су-57 у місіях по цілях в Україні принаймні з червня, але робить це тільки зі своєї території, щоб уникнути втрат бойового літака.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в понеділок, повідомляє Європейська правда.

Британська розвідка відзначає, що Су-57 є найсучаснішим російським надзвуковим бойовим винищувачем п'ятого покоління, що використовує стелс-технології та найсучаснішу авіоніку.

Однак, місії Су-57 ймовірно, обмежувалися польотами над російською територією та запуском ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" на територію України.

Нещодавні комерційні знімки показують п'ять літаків Су-57 на авіабазі в Ахтубінську, де знаходиться 929-й льотно-випробувальний центр.

(6/6) Defence Intelligence analysis of this satellite image, dated 25 December 2022, identified five Su-57 FELON multirole aircraft at Akhtubinsk airfield, Russia. pic.twitter.com/UT1lMXwsxb — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 9, 2023

Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, були задіяні в операціях проти України.