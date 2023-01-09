Протести у Бразилії: поліція затримала понад 400 людей

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Бразилії через кілька годин після прориву прихильників ультраправого колишнього президента Жаїра Болсонару в три будівлі – Конгрес країни, президентський палац та Верховний суд – поліція очистила їх від протестувальників і заарештувала понад 400 осіб.

"Заарештовано понад 400 осіб, які заплатять за свої злочини. Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх інших осіб, які брали участь у цих терористичних актах, що відбулися сьогодні вдень у Федеральному окрузі" , - заявив губернатор федерального округу Ібанейс Роша.

Роша додав, що відбувається робота над відновленням порядку.

Сам екс-президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що протести на його підтримку із вторгненнями до державних будівель та пограбувань, "виходять за межі правил".

"Мирні демонстрації у законній формі є частиною демократії. Однак пограбування та вторгнення в громадські будівлі, які сталися сьогодні... виходять за рамки правил" , - наголосив Болсонару.

У Білому домі та Держдепартаменті Сполучених Штатів заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії.

"Ми приєднуємося до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у закликах негайно припинити ці дії" , - заявив глава Держдепу США Ентоні Блінкен.

30 жовтня Болсонару програв президентські вибори лівому кандидату Луїсу Інасіо Лулі да Сілві. Той був інавгурований лише 1 січня.

Екс-президент поширив помилкове твердження про те, що електронна система голосування в Бразилії була схильна до шахрайства, що породило насильницький рух незгодних з результатами виборів, пише агентство.

Протестувальники у жовто-зеленому одязі увірвалися до Верховного суду та Конгресу, ламаючи меблі. За оцінками місцевих ЗМІ, у протестах брали участь близько 3000 осіб.