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Генштаб: РФ за добу втратила 590 солдатів, 3 вертольоти та 11 танків

Генштаб: РФ за добу втратила 590 солдатів, 3 вертольоти та 11 танків
Фото: Facebook

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворожого особового складу збільшилися на 590 воїнів, 3 вертольоти, 7 БПЛА, 11 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу – 111760 (+590) чол,
  • танків - 3080 (+11) од.,
  • бойових броньованих машин - 6147 (+17) од.,
  • артилерійських систем - 2069 (+4) од.,
  • РСЗВ - 434 (+3) од.,
  • засобів ППО - 217 (+0) од.,
  • літаків - 285 (+0) од.,
  • вертольотів - 275 (+3) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4809 (+8) од.,
  • спеціальної техніки – 183 (+0).

Дані уточнюються.

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