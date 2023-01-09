Генштаб: РФ за добу втратила 590 солдатів, 3 вертольоти та 11 танків
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворожого особового складу збільшилися на 590 воїнів, 3 вертольоти, 7 БПЛА, 11 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу – 111760 (+590) чол,
- танків - 3080 (+11) од.,
- бойових броньованих машин - 6147 (+17) од.,
- артилерійських систем - 2069 (+4) од.,
- РСЗВ - 434 (+3) од.,
- засобів ППО - 217 (+0) од.,
- літаків - 285 (+0) од.,
- вертольотів - 275 (+3) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4809 (+8) од.,
- спеціальної техніки – 183 (+0).
Дані уточнюються.