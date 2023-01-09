У екс-міністра Табачника заарештували активи на понад 2 млн доларів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Суд заарештував майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Його підозрюють у державній зраді.﻿ Про це, з посиланням на пресцентр Служби безпеки України, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

СБУ зазначає, що загальна сума арештованого становить понад 2 млн доларів. Щоб приховати статки, Табачник "переписав" майно на родичів. Проте СБУ викрила схему, таким чином вдалося накласти арешт на:

пів квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тисяч доларів.

Наразі екс-регіонал переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Фото: суд заарештував майно Табачника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Табачнику оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). СБУ встановила, що екс-міністр брав активну участь в організації так званих "референдумів" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Він особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо охорони "виборчих дільниць".