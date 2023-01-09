Ситуація в регіонах: Росіяни обстріляли 9 областей України

За даними обласних військових адміністрацій, минулої доби російські війські обстріляли Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську, Миколаївську, Херсонську області, били по прикордонню Чернігівщини і Сумщини, напружена ситуація на Луганщині і Донеччині, повідомляє Українська правда.

На Чернігівщині окупанти двічі за добу із мінометів та артилерії били по Новгород-Сіверському району. Також зафіксовано скидання боєприпасу із БПЛА. Пошкоджене цивільне авто. Інформація про жертви та інші руйнування наразі уточнюється. Ніч минула без обстрілів.

Сумщина: вночі росіяни обстріляли південно-східну околиці Зноб-Новгородської громади, ймовірно з САУ – зафіксовано 17 прильотів. Без жертв. Також ввечері 8 січня з території РФ загарбники били по Серединобудській громаді. Без наслідків. Зранку росіяни з артилерії 6 разів обстріляли територію Есманьської громади. За попередніми даними, без жертв.

Загалом минулої доби російська армія завдала 144 удари по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади. У всіх випадках – без жертв та постраждалих.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Малинівка, Новоандріївка, Лугівське, Щербаки, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове, Залізничне, Ольгівське, Новоданилівка, Чарівне, Магдалинівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Степове, Плавні. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Наслідки ударів уточнюються.

Дніпропетровська область: вночі росіяни знову ударили по Нікопольщині з важкої артилерії. Під вогонь потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади. Без жертв. Представники ДСНС продовжують обстеження місць ударів, наслідки атак з’ясовуються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку росіяни з мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ. На Куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляли райони Дворічної, Першотравневого, Іванівки і Крохмального.

У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено господарчі споруди. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілом вщент зруйновано приватний будинок, сталася масштабна пожежа. Без жертв.

Луганщина: на Куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії росіяни обстріляли райони Стельмахівки і М’ясожарівки. На Лиманському напрямку вогневого впливу ворога зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: вночі окупанти здійснювали обстріли по лінії фронту, зокрема, в районі с. Серебрянка Сіверської громади та м. Сіверськ. Також обстріляли околиці Званівської, Мар'їнської та Очеретинської громад. Напружена ситуація в районі Торецька, Авдіївки та Бахмута.

Минулої доби під вогнем були Авдіївка (житловий сектор); Бахмут (житловий сектор); с. Карлівка (водосховище); Торецьк (житловий сектор); Соледар (житловий сектор); Курахове (територія енергетичного підприємства); с. Вовчанка (житловий сектор); смт. Курахівка (житловий сектор); Костянтинівка (територія "Костянтинівського заводу не формованих виробів"); Краматорськ (житловий сектор).

Миколаївщина: вдень 8 січня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під ураження російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон, також загарбники завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси. Без жертв.

В цілому за добу через російські удари у Херсонській області троє поранених. У Великоолександрівській громаді на міні підірвався місцевий житель. З мінно-вибуховою травмою нижньої кінцівки його госпіталізували. Нині лікарі надають постраждалому необхідну медичну допомогу.