ОВА: Росіяни вдарили по ринку на Харківщині (Оновлено)

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними голови Харківської ОВА Олега Синегубова, вранці 9 січня російські війська завдали ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Харківської області, внаслідок чого дві жінки загинули і кілька людей отримали поранення.

"Ворог знову завдає ракетних ударів по Харківщині. У смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо із ЗРК С-300) по місцевому ринку" , - повідомив Синегубов.

Пізніше Синегубов повідомив, що внаслідок удару загинула 60-річна жінка. Пізніше прокуратура повідомила, що внаслідок російського ракетного удару загинули дві жінки. Ще три жінки та 10-річна дівчинка отримали поранення.

Глава ОВА додав, що на місці працюють усі екстрені служби.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждали 7 мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка.

Також повідомляється, що під завалами можуть лишатися люди. Рятувальники продовжують розбирати завали.