ОВА: Росіяни вдарили по ринку на Харківщині (Оновлено)
За даними голови Харківської ОВА Олега Синегубова, вранці 9 січня російські війська завдали ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Харківської області, внаслідок чого дві жінки загинули і кілька людей отримали поранення.
"Ворог знову завдає ракетних ударів по Харківщині. У смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо із ЗРК С-300) по місцевому ринку", - повідомив Синегубов.
Пізніше Синегубов повідомив, що внаслідок удару загинула 60-річна жінка. Пізніше прокуратура повідомила, що внаслідок російського ракетного удару загинули дві жінки. Ще три жінки та 10-річна дівчинка отримали поранення.
Глава ОВА додав, що на місці працюють усі екстрені служби.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждали 7 мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка.
Також повідомляється, що під завалами можуть лишатися люди. Рятувальники продовжують розбирати завали.