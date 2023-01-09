Сирський: Ворог спробував штурмувати Соледар, але зазнав втрат і відступив

Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що заяви російської пропаганди про нібито захоплення Соледара не відповідають дійсності.

"Ворог знову зробив відчайдушну спробу штурму міста Соледар за різними напрямками і кинув у бій найпрофесійніші загони вагнерівців.

Водночас, завдяки мужності наших захисників, вмілому та грамотному застосуванню вогневої поразки, противник зазнав значних втрат і в черговий раз відступив, незважаючи на пропагандистські ворожі заяви про нібито захопленого Соледара" , - заявив Сирський.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав українські позиції біля Бахмута та Соледара Донецької області, і що туди перекинуть додаткові підрозділи.