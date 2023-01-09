The Telegraph: Чому Британія не відправляє Україні "броню"

Війна має власну динаміку. І здатність армій адаптовувати лежить в серці цієї динаміки. Генералів Першої світової війни висміювали за відсутність уяви. Але знадобився час, щоб перетворити армію громадян в інтегровані збройні сили, які в 1918 році змогли успішно провести Стоденний наступ, повідомляє Дзеркало тижня.

Україна і Росія зіштовхнулися з аналогічним викликом зараз. Той, хто зможе адаптуватися і змінити свою армію швидше і краще, переможе, - пише в статті для The Telegraph колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал Річард Даннатт.

Він пояснює, що для Владіміра Путіна і його генерала Сєргєя Суровікіна виклик полягає в тому, щоб створити нові сили, здатні піти в наступ навесні. Але для цього їм бракує багато ключових компонентів. Мобілізовані росіяни не мотивовані, а ще Москві не вистачає командирів низького рівня. У радянській і російській військовій системі немає традиції сержантського складу. Хоча вона грає роль головної опори більшості західних армій включно з британською.

Не менш гірким для Суровікіна є усвідомлення того, що корупція в процесі російських військових закупівель накопичила зброю гіршої якості, ніж та, якою користуються НАТО і Захід.

«Все це і не тільки призведе до утворення громіздкої сили, яка знову буде покладатися на масу і тупу артилерію. Сталін якось жартував, що кількість може перерости в якість. Але в Україні це твердження, швидше за все, призведе до загибелі дуже великої кількості молодих росіян, які неохоче маскуються під солдатів» , - пише генерал Даннатт.

Президент Володимир Зеленський і генерал Валерій Залужний зіштовхнулися з дзеркальним завданням створити засоби для проведення вирішальної кампанії. І шанси поки на їхньому боці, але успіх не гарантований.

«Так, українці в формі і без неї демонструють надзвичайну рішучість перемогти у війні і зберегти обраний ними спосіб життя. І вони отримують значну підтримку Заходу для цього. Але цієї підтримки не достатньо» , - зауважує британський військовий.

Після анексії Криму в 2014 році Захід, а зокрема Велика Британія, проводили тренування для українських військових, допомагаючи почати трансформаційний процес, який сильно пришвидшився після 24 лютого, коли Росія почала вторгнення. Дотепер західна підтримка, яку заохочували британці і надавали здебільшого американці, дала Україні засоби, щоб не зазнати поразки у війні.

Подаровані ПЗРК Javelin і NLAW допомогли придушити початкову російську атаку. Супутниковий інтернет Starlink змінив українську систему комадування і контролю. А далекобійні артилерійські системи HIMARS рознесли російську логістику. Але лише зараз Захід починає чути українські прохання дати наступальні засоби.

«Франція збирається передати легкі «танки» AMX-10. США жертвують 50 БМП Bradley, а Німеччина передасть більшу частину своїх запасів БМП Marder. А Британія? Головний вболівальник, здається, втратив свій голос» , - іронізує британський генерал.

Чому Британія не може піти стопами своїх американських, французьких і німецьких союзників і теж запропонувати сучасні сухопутні засоби?

«Жорстока реальність в тому, що нам нічого дати. Роки недостатнього фінансування британської армії тут потрапляють в поле уваги. Бойові машини CVR(T) розроблені ще в 1970-х роках і їм не місце на сучасному маневреному полі бою, як і броньованим патрульним машинам, закупленим для кампаній по боротьбі з партизанськими рухами в Іраку і Афганістані» , - пише генерал Даннатт.

Він додає, що британські танки Challenger гостро потребують оновлення, так само як і БМП Warrior. Однак, у випадку другої з цих машин було вирішено, що їхнє оновлення надто дорого обійдеться. Тому БМП Warrior знімуть з озброєння. БМП Ajax не працюють. А БТР Boxer ще не були поставлені британській армії.

«Це повертає нас до Warrior. Якщо ми збираємося раніше терміну списати їх, то чи не краще було б подарувати їх українцям?» - пропонує британський генерал.

Армія Великої Британії роками проводила навчання в Польщі. І вона має хороший досвід в перекиданні бронетехніки на польську територію. Тренери можуть навчити українських піхотинців нею користуватися.