Politico: Постачання Україні західних танків більше не під забороною

Великі західні держави нарешті вирішили надіслати Україні броньовану техніку, яку давно вже просило керівництво Києва, і яке, як воно сподівається, дасть значний поштовх у боротьбі з російськими окупантами. Цей процес запустився, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправляє в Україну «легкі танки» — бойові броньовані машини AMX-10 RC, пише Politico. Зокрема, Макрон вирішив «розширити допомогу» у відповідь на «потреби, висловлені Україною», повідомляє Дзеркало тижня.

Як заявив старший радник з питань Європи Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франсуа Хейсбур, рішення Франції стало «першим щодо поставки в Україну танка західної розробки. Він тоді зазначив, що це символічно та важливо.

У виданні підкреслили, що це тиснуло на інші країни і ті вимушені були наслідували приклад Франції. Президент України Володимир Зеленський у середу подякував Франції за AMX-10 і закликав інших союзників надати танки та інше важке озброєння.

«Немає жодної раціональної причини, чому Україні досі не поставили західні танки» , – сказав глава Української держави.

Через кілька годин після заклику Німеччина та США оголосили про подібні кроки.

Так, Німеччина надасть свою бойову машину піхоти Marder, а США надішлють Україні бойову машину Bradley.

Жодна з них не є тією сучасною бойовою машиною, яку Україна справді хоче, як, наприклад, найсучасніший французький Leclerc, німецький Leopard чи M1 Abrams армії США, — які мобільніші, точніші та мають більший радіус дії порівняно зі старими. Однак такі кроки сигналізують про те, що поставки танків Україні більше не заборонені.

Згідно із заявою від 5 січня, Берлін також передасть батарею протиповітряної оборони Patriot виробництва США, завдяки чому кількість цих систем ППО у Києві збільшиться до двох. Адже минулого місяця про постачання цих ЗРК оголосив Білий дім.

Хоча Велика Британія ще не взяла на себе подібних зобов’язань, міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі сказав після зустрічі зі своєю колегою Німеччини Анналеною Бербок, що Лондон надає таке військове обладнання, яке здатне завдати рішучого удару по російських цілях на відстані.

«Ми будемо продовжувати говорити з українцями про те, що їм потрібно для наступного етапу їхньої самооборони, і ми будемо продовжувати працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити це. Танки цілком можуть бути частиною цього. Звідки вони походять, які союзники їх надають, це те, над чим ми, звичайно, працюємо в координації один з одним» , – додав Клеверлі.

У виданні зазначили, що хоч останніми тижнями лінія фронту не сильно зрушилася, у європейських столицях увага зосереджена на тому, що станеться далі. Зокрема, за словами радник французького міністра збройних сил Себастьєна Лекорню, для Франції це «можливий російський наступ навесні». Так він повторив попередження НАТО, висловлені в грудні.

Броньовані машини AMX-10 RC раніше використовувався французькими військами як розвідувальна машина та винищувач-танків. Politico пише, що маневровість та швидкість машини дозволять Україні завдавати сильних ударів. Однак його відносно легка броня є недоліком проти важких російських гармат.

За словами генерала у відставці Жерома Пеллістранді, директора журналу National Defence Review, машину можна було б розгорнути попереду колони основних бойових танків під час операцій.

«Це транспортний засіб, розроблений у 70-х і 80-х роках для відстеження просування радянських сухопутних збройних сил. Парадокс полягає в тому, що сьогодні його використовуватимуть для тих цілей, для яких він був побудований... тому що росіяни показали, що їхня доктрина не сильно змінилася з радянських часів» , — сказав Пеллістранді.

За словами Хейсбурга, рішення відправити таку військову техніку скасовує ще одне західне табу після поставки в Україну в останні місяці складних систем ППО.

«Танк створений, щоб йти вперед, особливо ця модель. Це броньована розвідувальна машина, і це внесок, покликаний допомогти Україні повернути окуповані території» , – сказав він.

Хоча жодних цифр щодо поставок із Франції не було оголошено, Пеллістранді оцінив, що є приблизно 30 AMX-10 RC, доступних для негайної відправки в Україну, оскільки їх замінюють бронетехніки останнього покоління.

Однак є сумніви щодо того, наскільки вони можуть вплинути на поле бою.

«Це може допомогти, але в цифрах це небагато, враховуючи, що в Україні сотні танків і тисячі одиниць бронетехніки. Українці їх добре використають, але вони не стріляють так далеко, як російські танки» , – зазначив полковник у відставці та консультант з питань оборони Мішель Гойя.

Однак, як зазначили у виданні, рішення відправити «легкі танки» означає зміну поглядів Франції після того, як під час його новорічного звернення Макрон заявив, що його країна «допомагатиме Україні до перемоги».

Майбутні поставки можуть бути лише початком. Українці досі просять Францію надіслати Україні танки Leclerc, які важчі, потужніші та краще захищені, ніж AMX-10. Відповідаючи на запитання, чи планує Франція надіслати таке обладнання, урядовий радник сказав, що запит розглядається, і рішення залежить від того, чи зможе Франція залишити танки Leclerc, а також від того, чи вдасться українцям навчити їх використовувати вчасно.

Але, на думку Хейсбурга, українцям було б доцільніше тренуватися на німецьких танках Leopard 1 і 2, які досі виробляються та використовуються в багатьох країнах Європи, а не на танках Leclerc, які було б важко обслуговувати в Україні.