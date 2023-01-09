Повісток через "Дію" не буде – Мінцифри

Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через застосунок "Дія", запевнили у Міністерстві цифрової трансформації України, повідомляє Економічна правда.

"Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки немає таких завдань" , - відзначив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, у "Дії" має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.

Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.

"Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України" , – відзначають у Мінцифри.

"Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень" , – додає Мстислав Банік.

Новий порядок узяття на військовий облік Кабмін України затвердив 30 грудня 2022 року, він уже набув чинності.

Відтепер ставати на військовий облік потрібно із 16 років, а не з 17, як це було раніше. Робити це можна буде традиційно, а можна – через додаток "Дія", але поки що невідомо, коли почне роботу ця функція.