Тепла зима рятує Європу від енергетичного гамбіту Путіна – Bloomberg

Плани російського президента Владіміра Путіна притиснути Європу, взявши на озброєння енергетику, принаймні, поки що виглядають непевними. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

М'яка погода, широкий спектр постачальників і зусилля зі скорочення попиту допомагають, при цьому запаси газу все ще майже повні, а ціни впали до довоєнного рівня. Після різкого повороту за останній місяць, Європа, ймовірно, вже пройшла через найгірший період кризи.

Поєднання цих умов, включаючи китайську епідемію ковіду, що притупляє конкуренцію за поставки ЗПГ, знизить рівень інфляції, стабілізує економічні перспективи Європи і залишить Кремлю менше важелів впливу на союзників України, якщо вони продовжуватимуть діяти.

Хоча різке похолодання або перебої з поставками все ще можуть спричинити безлад на енергетичних ринках, зростає оптимізм щодо того, що Європа зможе пережити цю зиму і наступну.

«Небезпека повного економічного краху, основного краху європейської промисловості, наскільки ми бачимо, відвернута» , – заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Криза, спричинена вторгненням Росії в Україну в лютому минулого року, вже коштувала Європі близько 1 трильйона доларів через різке зростання цін на енергоносії. Уряди відреагували на це, виділивши понад 700 млрд доларів допомоги компаніям і споживачам, щоб допомогти їм витримати удар. Вони також намагаються зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.

Євросоюз більше не імпортує вугілля і сиру нафту з Росії, а поставки газу були значно скорочені. Блок частково заповнив цю прогалину, збільшивши поставки з Норвегії та поставки скрапленого природного газу з Катару, США тощо.

У Німеччині сховища заповнені приблизно на 91%, у порівнянні з 54% рік тому, коли Росія вже спорожняла підконтрольні їй сховища. Уряд канцлера Олафа Шольца з того часу націоналізував місцеві підрозділи «Газпрому» і витратив мільярди євро на заповнення резервів.

Заходи з енергозбереження в промисловості та домогосподарствах, а також найтепліші січневі температури за останні десятиліття допомогли зберегти цей запас.