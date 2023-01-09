У Польщі розповіли, скільки танків Leopard може отримати Україна
Україна зможе отримати від Польщі близько десяти німецьких танків Leopard, повідомляє Ділова столиця.
Про це голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив у ефірі радіостанції Zet.
Він пояснив, що влада країни зараз розглядає пропозицію про те, щоб Польща взяла участь у "коаліції країн", які мають ці бойові машини.
"Питання знаходиться на розгляді. Йдеться про символічну підтримку, кілька, десяток штук. Це широка коаліція країн", — сказав Кумох.
Кумох пояснив, що Польща працюватиме з партнерами.
"Скільки Leopard надасть Польща? Абсолютно не всі. Говорити, що Польща віддасть кілька сотень штук, абсурдно. Створення альтернативної реальності", — сказав він.
Польща має понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні: 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.
Як повiдомлялось, президент Європарламенту Роберта Мецола підтримала надання Україні бойових німецьких танків Leopard.