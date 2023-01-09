НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від партії Слуги народу

Народну депутатку від Слуги народу Маргариту Шол оголосили у розшук, повідомляє Новое время.

Про це у понеділок, 9 січня, повідомили у Національному антикорупційному бюро.

Шол підозрюють у внесенні до декларації недостовірних даних (ч. 1 ст. 366−2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає штраф чи громадські роботи, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: НАБУ

"Вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську у Києві, вартість якої складає близько 5 млн гривень" , — розповіли у НАБУ.

У 2021 році народна депутатка відзначилася на з'їзді Слуги народу у готелі Rixos у Трускавці.

Під час презентації партією плану реформ до 2023 року Шол застали за барною стійкою, де вона разом з колегою Тетяною Грищенко пила шампанське.