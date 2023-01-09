У ЗСУ розповіли про ситуацію на найгарячішій ділянці фронту

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію на найгарячішій ділянці фронту — Бахмутському напрямку, зокрема в районі Соледара, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону в понеділок, 9 січня, речник повідомив, що за добу на Бахмутському напрямку зафіксували 281 ворожий обстріл українських позицій та інфраструктури, 43 бойові зіткнення. Окупанти втратили 107 людей убитими і 123 пораненими. За словами Череватого, противник сконцентрував там свої найбоєздатніші підрозділи, зокрема підготовлених бойовиків ПВК Вагнер, яких набирали як спецпризначенців для місій у Сирії, Лівії та інших точках.

"У них суттєва військова чи спеціальна підготовка у таких підрозділах як ФСБ, МВС, спецназ ГРУ міноборони Росії. Тому що якщо раніше для таких накатів і масових атак вони використовували переважно колишніх в'язнів, то саме на Соледарі вони зібрали найпрофесійнішу частину, яку використовують для прориву нашої оборони" , — сказав він.

Череватий уточнив, що Соледар давно залишається однією з гарячих точок Бахмутського фронту, але протягом попередніх місяців російські окупанти намагалися знайти слабке місце і прорвати оборону захисників України по всіх населених пунктах:

«Зараз їм просто вдалося сконцентрувати там [в районі Соледара] більше своїх підрозділів та системніше тиснути на нашу оборону, що вимагає від нас відповідних рішень, кризового військового менеджменту».

Речник підтвердив, що Соледар фактично зруйнований, але там досі залишається частина людей.

"…ОВА, всі соціальні служби максимально закликали людей залишити зону бойових дій, організовували конвої, щоб це зробити. Проте є частина людей, особливо старшого покоління, які мають великий страх змін, залишити своє житло, переїхати в іншу незнайому місцевість. З ними проводиться робота, але не завжди всі погоджуються" , - додав він.

8 січня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Соледарі зараз "дуже важко", але на деяких ділянках східного фронту українські сили поступово просуваються вперед.

Напередодні Соледар відвідав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський. Він побував на позиціях захисників України, які виконують бойові завдання в районі Бахмута і Соледара, та обговорив ситуацію на цих ділянках фронту з командирами підрозділів.

Згадавши про візит Сирського в Соледар, президент Володимир Зеленський увечері 8 січня розповів, що командування Сил оборони ухвалило рішення посилити цю ділянку фронту, перекинувши туди додаткові сили і засоби для утримання позицій та посилення вогню по окупантах.