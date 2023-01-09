ЗМІ: Литва не зможе передати Україні активи РФ без рішення Євросоюзу

Литва чекатиме на рішення Євросоюзу про передачу російських активів Україні, оскільки самостійно цього вона зробити не зможе, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє LRT.

Як зазначає видання, таку інформацію щодо подальшої долі активів країни-агресора озвучили у Мін'юсті. Там зазначають, що Вільнюс регулярно порушує це питання на європейських обговореннях для того, щоб знайти рішення, яке б відповідало нормам ЄС.

При цьому в Литві працює міжнародна робоча група під керівництвом МВС, яка намагається встановити правову базу для того, аби уможливити конфіскацію активів підсанкційних росіян на користь України.

"На думку фахівців групи, Литва не може ухвалити це рішення на національному рівні - відповідне рішення має бути прийняте на рівні ЄС" , - додали у відомстві.

Нагадаємо, ранішеміністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні, оскільки Єврокомісія не просувається в цьому питанні.

Також ми писали, що, за інформацією МВС Литви, загалом країна заморозила понад 85 млн євро активів Росії та Білорусі.