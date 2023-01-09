Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Словенії

Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці глави держави.

"Обговорив із нею оборонну співпрацю, запросив узяти участь у реалізації формули миру. Подякував за підтримку європейської інтеграції України. Запросив до Києва з візитом" , - йдеться у повідомленні.

54-річна Наташа Пірц Мусар перемогла у другому турі президентських виборів у Словенії та стала першою в історії країни жінкою-президентом. Її перемога посилила ліберальний блок політичних сил у Словенії після перемоги лівоцентристів на парламентських виборів, які проходили у квітні.

Про Пірц Мусар відомо, що раніше вона працювала юристкою дружини експрезидента США Меланії Трамп та уповноваженою з питань інформації Словенії.

Свою передвиборчу кампанію вона побудувала на відданості демократії та правам людини, запевняла, що не буде втручатися в політику, але готова допомагати для вирішення внутрішньополітичних питань.

Президент Словенії має обмежені повноваження, але формально пропонує кандидатуру прем’єра парламенту й може його розпустити в разі, якщо той довго не затверджує кабінет міністрів.

Нагадаємо, Словенія наприкінці грудня передала Україні два реанімобілі та прийняла на лікування важкопоранених українців.