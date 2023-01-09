ОК "Північ": ЗСУ не дозволять росіянам дійти Чернігова у разі нового наступу

Українські сили не дозволять російським окупантам дійти Чернігова у разі нового вторгнення з півночі країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомив командувач військ оперативного командування Північ генерал-майор Віктор Ніколюк.

Він наголосив, що ситуація на північному кордоні залишається контрольованою, а ЗСУ готові дати відсіч, якщо росіяни спробують повторити наступ.

"Ми розглядаємо будь-який варіант розвитку подій. Але як захистили Чернігів раніше, то захистимо і зараз. А просто: не дамо ворогові навіть дійти до Чернігова" , — сказав він.

23 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що РФ із жовтня створює умови для нового вторгнення на північ України. Однак поки що немає доказів активної підготовки ударних сил у Білорусі.

За даними ДПСУ у Білорусі перебуває понад 10 тисяч російських військових. 27 грудня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на території республіки не формується наступальне угруповання, а Україна контролює ситуацію.