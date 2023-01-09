Зеленський: Україна хоче стати європейським хабом "зеленої" енергетики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна в межах відновлення своєї енергетичної системи після війни буде прагнути стати хабом "зеленої" енергетики для Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом, який приїхав до Києва сьогодні, 9 січня.

"Ми вже маємо визначитися, якою повинна бути генерація в Україні, якою повинна бути незалежна енергогенерація у Європі в майбутньому. Бо в цій війні ми переможемо, але сусідство з Росією залишиться. І тому Європейський союз має бути незалежним від будь-яких рішень РФ. Тут ми бачимо себе як надійного партнера у "зеленій» енергетиці" , - зазначив глава держави.

Під час зустрічі Зеленський також розповів Тіммермансу, якої допомоги потребує Україна для проходження опалювального сезону. При цьому було наголошено на важливості подальшого посилення санкційного тиску на Росію, зокрема в енергетичній сфері.

Сьогодні зранку повідомлялось, що майже 1 ГВт проєктів вітроенергетики стоїть на паузі через війну, за даними Міненерго.

Раніше ми писали, що в Єврокомісії заявили: децентралізація "зеленої" енергетики є перевагою для української енергосистеми.

Крім того, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі. За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.