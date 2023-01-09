Прем'єр Швеції заявив, що Україна може отримати САУ Archer

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна може отримати САУ Archer, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Прем'єр також зазначив, що минулого року Україна не отримала артилерійських установки, тому що за його словами Archer не стояв на першому місці у списку бажань України. Однак на конференції Народ і оборона в Селені Крістерссон заявив, що артилерійська система все ж таки може опинитися в Україні.

"Я весь час говорив, що ми досить сильні, щоб зробити внесок із такою передовою системою зброї. Ця робота триває, і я повернуся, як тільки ми її закінчимо" , — сказав прем'єр.

За словами Крістерссона, Archer залишається головним пріоритетом у допомозі Україні з боку Швеції.

31 серпня міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде оголосила, що Швеція розгляне можливості відправлення артилерійських установок Archer та зенітно-ракетних комплексів RBS70.