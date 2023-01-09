Гайдай: ЗСУ потроху деокуповують Україну в бік Кремінної

На Сватівському та Кремінському напрямках Збройні сили України просуваються вперед, вдається потроху деокуповувати територію в бік Кремінної, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в етері телемарафону і в Telegram.

За його словами, окупанти постійно підтягують туди нові резерви.

Також, як повідомляє Гайдай, у понеділок у результаті обстрілів росіянами одного зі звільнених населених пунктів Луганщини двоє цивільних загинули і двоє отримали поранення.

Голова ОВА розповів, що росіяни постійно атакують та обстрілюють Білогорівку, але українські військові там покращили свої позиції і міцно тримаються.

За його інформацією, у Новоселівському окупанти не залишили жодної вцілілої будівлі.