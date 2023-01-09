Politico: У США стурбовані дедалі більшою активністю ПВК Вагнера в Африці та Сербії

Кремль збільшує активність ПВК Вагнера в Центральноафриканській Республіці, Малі та Сербії, у тому числі для боротьби з антипутінськими настроями і захисту інтересів країни-агресора, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Politico у понеділок, 9 січня, посилаючись на внутрішні документи американських чиновників.

Politico зазначає, що США давно відстежують діяльність вагнерівців по всьому світу, особливо в таких країнах, як Сирія, де перебувають американські війська. Проте останні заяви американських чиновників «підкреслюють ступінь занепокоєння» Білого дому тим, наскільки Росія залежить від ПВК і наскільки Вагнер може впливати на події «у країнах, з якими США та їхні союзники підтримують ділові та дипломатичні відносини», сказано в матеріалі.

Представниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Катріна Докссі сказала Politico, що дедалі більше уваги приділяється відносинам Росії з африканськими країнами та створенню там російської сфери впливу, «якої фактично не існувало з кінця холодної війни».

Американський високопосадовець зазначив, що у США стурбовані тим, наскільки «вагнерівці» втручаються у внутрішню політику суверенних країн, порушуючи права людини і забираючи в держав природні ресурси. Білий дім має докази того, що жорстокі дії найманців таких країнах, як Малі, погіршують ситуацію, «створюючи більше можливостей для дій екстремістів», додав він.

За даними видання, у грудні офіційні особи США почали вивчати наслідки ймовірного «нападу» на одного з керівників Вагнера в ЦАР Дмитра Ситого. Хазяїн путінської ПВК Євгеній Пригожин стверджував, що Ситий отримав пакет, який вибухнув у нього в руках, і звинувачував у «теракті» Францію. У МЗС Франції назвали звинувачення російською пропагандою.

Як пише Politico, у США намагалися визначити, чи стався «вибух» насправді. Вони отримали суперечливу інформацію: нібито напад міг статися на військовій базі або в культурному центрі, Ситого за кілька годин після ймовірного інциденту бачили на вечірці в Бангі, а за іншими даними, він нібито був ушпиталений і втратив три пальці.

Американські офіційні особи також були стурбовані «дивною кількістю збігів»: новина про Ситого з'явилася невдовзі після того, як невідомий літак атакував базу Вагнера, за день після виходу французьких військових із ЦАР і за два дні після того, як у штаб-квартирі делегації Євросоюзу в Бангі сталася пожежа.

Вашингтон також відстежує активність «вагнерівців» у Білорусі та в Сербії. ПВК оголосила про відкриття «культурного центру» в Сербії на початку грудня і відтоді, за даними США, проводить операції впливу для боротьби з «антипутінською» діяльністю «елементів російської діаспори». Присутність «вагнерівців» у Сербії пов'язана зі зростанням напруги на кордоні з Косовим, пише Politico.

Тим часом «вагнерівці» далі зазнають серйозних втрат в ході повномасштабної війни Росії проти України. Високопосадовець Білого дому на початку січня казав журналістам, що 90% втрат Вагнера — засуджені, яких країна-агресор кидала під Бахмут у безуспішних спробах захопити місто.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Євгеній Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій ПВК в Україні. Також, за даними США, "вагнерівці" закупили зброю в КНДР.

За оцінкою США, в Україні дислоковано 50 тисяч бойовиків ПВК, з яких 10 тисяч — контрактники, а решта — завербовані у російських в'язницях.

За інформацією українського Центру нацспротиву, завербовані у російських в'язницях 23 тисячі «вагнерівців» використовуються в Україні як "гарматне м'ясо".

Наприкінці листопада агентство Bloomberg писало, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оголосити кремлівську ПВК Вагнер терористичною організацією.