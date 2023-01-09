Yasno: Через морози в Києві погіршилась ситуація з електрикою

Зниження температури на вулиці спричиняє зростання споживання електроенергії абонентами та, відповідно, кількості аварії, через що у Києві були аварійні обмеження і вихід за графік у деяких районах, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"1-2 січня на вулиці було +11. Зараз -7. Ми знаємо, що кожні -5° це +200 МВт, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення" , – зазначив Коваленко.

Він також додав, що зараз ні генерація, ні мережі нині не в тому стані, щоб працювати без обмежень. І от зараз саме той час, коли у нас на країну є суттєвий дефіцит генерації.

Гендиректор Yasno, пояснив, що на Новий рік світло було через теплу погоду та відключення низки виробничих потужностей в цілому по країні.

Ситуація ускладнюється й тим, що зараз на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС.