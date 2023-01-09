Генсек НАТО не виключив передачу танків Abrams та Leopard Україні

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що країни Альянсу можуть поставити Україні важкі танки, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю газеті Svenska Dagbladet на запитання про можливість передачі Україні танків Leopard або Abrams Столтенберг сказав, що «не виключає, але й обіцяти нічого не буде».

Під час безпекової конференції у шведському Селені генсек повторив, що війна в Україні, «швидше за все», закінчиться за столом переговорів, але «те, чого українці зможуть досягти на переговорах, залежить від їхньої сили на полі бою».

"Тому, якщо ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, за яких Україна виживає як незалежна демократична країна в Європі, найшвидший спосіб досягти цього — підтримати Україну. Зброя — це, по суті, шлях до миру" , — додав Столтенберг.

7 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Україна веде з партнерами переговори про постачання важких танків, зокрема Leopard. За його словами, обговорення "вже на фініші".

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Польща почала розглядати запит України на передачу танків Leopard. Польський прем'єр Матеуш Моравецький після цього підтвердив, що переговори ведуться, але сказав, що Польща не планує передавати Україні Leopard 2 без ширшої коаліції.

6 січня США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні на $3 млрд. До нього увійшли БМП Bradley та ракети Sea Sparrow, які можна використовувати на радянських ЗРК Бук.

5 січня за підсумками переговорів президента Джо Байдена та канцлера Олафа Шольца США та Німеччина оголосили, що передадуть Україні БМП Marder і БМП Bradley. Німеччина також приєднається до США та передасть Україні батарею ЗРК Patriot.

Після переговорів Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном 4 січня в Єлисейському палаці заявили, що Франція передасть Україні бронеавтомобілі AMX-10RC, які також класифікують як колісні танки — перші танки західної розробки для ЗСУ. Також Франція поставить Україні бронеавтомобілі Bastion.