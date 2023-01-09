Гайдай: Росіяни потужно гатять по Невському, загинули двоє цивільних

Російські загарбники ведуть щільний вогонь по селу Невське, що на Луганщині. У понеділок там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранень, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Росіяни потужно гатять по Невському. Село не має жодної вцілілої будівлі, але там досі знаходяться більше сотні мирних людей. Пообіді сьогодні там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу".

За словами Гайдая, також йдуть бої за село Новоселівське. Населений пункт зруйнований вщент та пустий.