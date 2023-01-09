Кім: Кількість поранених внаслідок обстрілу Очакова зросла до 15 людей

Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Очакова зросла до 15 людей. Серед постраждалих є дитина, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Кількість поранених в Очакові зросла до 15, з них одна дитина 2 роки" , — написав він.

Окупанти у понеділок, 9 січня, обстріляли Очаков. В Офісі президента уточнили, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено понад 100 будинків, а також лікарню.