Кім: Кількість поранених внаслідок обстрілу Очакова зросла до 15 людей
Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Очакова зросла до 15 людей. Серед постраждалих є дитина, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
"Кількість поранених в Очакові зросла до 15, з них одна дитина 2 роки", — написав він.
Окупанти у понеділок, 9 січня, обстріляли Очаков. В Офісі президента уточнили, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено понад 100 будинків, а також лікарню.