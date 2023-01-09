ОП: Окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, є загиблий

Російські окупанти обстріляли Херсон у понеділок, 9 січня. Внаслідок атаки загинула людина, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Окупанти вкотре обстріляли місто. Снаряд упав прямо на перехрестя житлового кварталу" , - пише він.

Тимошенко додав, що через влучення снаряда почалася пожежа у приватному житловому будинку. Внаслідок російської атаки загинула одна людина.

Армія РФ регулярно атакує Херсонську область та Херсон.

Вдень у понеділок окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Також у цей день росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні, спровокувавши пожежу. В результаті атаки зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень.