Зеленський про Соледар: Ми виграли додатковий час та сили

Збройні сили в Соледарі Донецької області виграли для України додатковий час та додаткові сили, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Я дякую усім нашим воїнам, які захищають Бамут і проявляють максимальну стійкість. Дякую усім бійцям в Соледарі, які витримують нові і ще жорсткіші штурми окупантів.

Це надзвичайно важко. Там майже не залишилось цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів там, в Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили.

А що Росія хотіла там виграти? Повністю все зруйновано… Життя майже не залишилось і тисячі їхніх людей втрачені. Вся земля під Соледаром – в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля".

Зеленський наголосив, що наразі найбільші свої зусилля російські окупанти сконцентрували саме на Соледарі.